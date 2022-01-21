Закривали програму 1/8 фіналу Кубка Іспанії дві жертви Реала у Суперкубку. На шляху до свого останнього трофея Мадрид спочатку здолав Барселону, а потім – Атлетік із Більбао. Каталонці до звітного матчу підійшли на фоні скандалу з контрактом Усмана Дембеле. Хаві до останнього чекав на француза, але довелося змиритися з тим, що він більше не зіграє за "синьо-гранатових". Клуб рішуче налаштований продати його до закриття зимового трансферного вікна.

Реал у меншості здобув вольову перемогу над Ельче – Лунін зробив 2 сейви й пропустив скандальний гол, який не зарахували

Сьогоднішню гру гості почали жахливо. Вже на другій хвилині забив Атлетік. Альба безвідповідально зіграв на своєму фланзі. Ніко Вільямс легко втік від Жорді, увійшов у штрафний майданчик і простріли на протилежний край. Там не накрили Муньяїна, який після обробки з правої вишукано закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Скористався помилкою тер Штегена Ікер – голкіпер задалеко вийшов із воріт і вже не мав шансів врятувати.

Після цього Барса взяла м'яч під свій фірмовий контроль. Але моментів було обмаль. Хоча навіть такий опис можна вважати перебільшенням. Зрештою, це набридло Торресу. Ферран отримав м'яч на куті штрафного і вирішив пробити. Дуже правильно вирішив, слід зауважити. Розкішний удар вдався Феррану точнісінько у дальню дев'ятку. Словом, шедеврами обмінялися команди. Для іспанця, між іншим, це дебютний гол за Барселону.

Локальний успіх чомусь заспокоїв каталонців. Атлетік підвищив темп, і моменти біля воріт тер Штегена виникали один за одним. Вільямс не втомлювався декласувати Альбу. Зовсім не встигав досвідчений іспанець за своїм юним опонентом. Тим часом Ніко встигав і сам бити (врятував тер Штеген) і партнерам допомагати (Муньяїн змарнував хороший шанс оформити дубль). Барселоні дуже пощастило піти на перерву за нічийного рахунку. Крім гола, команда Хаві нічого так і не створила, а біля власних воріт дозволяла господарям поля аж надто багато.

На старті другого тайму Педрі кілька разів перспективно розігнав атаки Барси. Але куди небезпечніше було на протилежній частині поля. Іньякі Вільямс замінив Сансета і в дуеті з молодшим братом взявся розхитувати оборону гостей. Кілька разів вийшло дуже гостро. Бракувало лише якісного завершення. Хаві відреагував подвійною заміною. Френкі де Йонг та Ансу Фаті мали б підсилити, а натомість розчинилися у грі, яка поступово ставала все спокійнішою.

Зрештою, наполегливість Іньякі Вільямса дала плоди. Барса залишала все більше простору в обороні, чим і користувався форвард. Араухо відверто програвав у швидкості. Перший забіг вдалося зупини порушенням правил. Другий призвів до гола. Іньякі наздогнав м'яч біля бокової лінії і звідти зарядив у поперечину. Атака другим темпом завершилася порушенням правил на протилежному фланзі. Подача. Захист Барси діє жахливо. Тер Штеген, здавалося, рятує, але Піке, вже лежачи, просто спостерігає, як Іньїго Мартінес добиває у сітку.

Лічені хвилини відділяли Атлетік від перемоги, але Барсі вистачило, щоб перевести гру в овертайм. Рятівником у дещо сумбурній атаці став Педрі. Першу понаднормову 15-хвилинку каталонці почали, маючи психологічну перевагу. Дуже швидко це змінилося. Вимушена заміна Ансу Фаті – зовсім не те, що хотілося б бачити у цей вечір. А перед самісінькою міні-перервою Альба вкотре програв дуель Вільямсу-молодшому. Захисник вже у падінні блокував простріл Ніко. Арбітру знадобився відео повтор, щоб помітити там гру рукою. Пенальті. Муньяїн незворушно реалізував покарання.

Останні хвилини – ілюстрація усього матчу в мініатюрі. Господарі домінують, а Барселона відчайдушно шукає шляхи порятунку. Ферран навіть зрівняв рахунок втретє, але офсайд був очевидним. Підопічні Марселіно більше не помилялися і довели справу до цілком заслуженої та логічної перемоги. Атлетік став останнім чвертьфіналістом Кубка Іспанії. Раніше до цієї стадії турніру пробилися Реал Мадрид, Валенсія, Райо Вальєкано, Кадіс, Мальорка, Реал Сосьєдад та Бетіс.

Унікальний рекордсмен Прімери: перетнув Сахару в утробі матері, завдяки брехні став баском і грає 5 років без відпочинку