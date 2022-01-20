Тибо Куртуа перед кубковым матчем против Эльче приболел, не успев восстановиться, так что для Андрея Лунина появился новый шанс заявить о себе. Украинец вышел в стартовом составе Реала второй раз за сезон и третий раз в официальных поединках за "сливочных" вообще. Кроме него, в основе появились Йович, Камавинга и Марсело.

Мадридцы сразу со стартовым свистком захватили контроль над мячом, но он практически ничего не дал команде. В первом тайме "бланкос" создали несколько опасных прострелов и неострых ударов, а на взятие ворот претендовал только выстрел Винисиуса с левого края штрафной – получилось неточно. Эльче же упустил два фантастических голевых момента.

На 10-й минуте Гумбау запустил диагональ с центра поля на правый фланг, а Марсело не смог ее перехватить. Как следствие, Хосан получил сферу в штрафной и прострелил с острого угла под удар Карильо – Лунин несколько вышел из ворот, так что Гвидо замыкал с метра в пустые. И не забил! Мяч каким-то чудом попал в перекладину. На 26-й минуте отличиться Карильо помешал наш голкипер – Гвидо нанес удар головой с близкого расстояния после навеса от Мохики, однако Лунин парировал!

Лучше моментов в первом тайме не было. На перерыв команды отправились при нулях на табло, но отдых никак не помог Реалу. Подопечные Карло Анчелотти все так же контролировали игру без создания интересных моментов – в первые 30 минут можно вспомнить только сильный выстрел Марсело из отскока из-за пределов штрафной. Мяч прошел рядом с дальней штангой. Эльче, в свою очередь, пытался контратаковать, но дойти до ворот Лунина хозяевам не удавалось.

В последней 15-минутке "бланкос" несколько добавили в активности у чужих ворот, чему способствовал выход Модрича, Каземиро и Иско. Реал наконец-то начал создавать качественные моменты: на 77-й минуте Каземиро бахнул со средней дистанции в правый нижний угол (Вернер парировал), на 78-й Гонсалес в последний момент выбил прострел Винисиуса вдоль вратарской, а на 82-й Марсело принял поперечный пас Родриго и пяткой запустил проникающую передачу на левый край штрафной – Винисиус оттуда пробил низом, но Вернер спокойно поймал мяч.

Лучшие возможности открыть счет в основное время команды не создали, поэтому поединок перешел в овертайм.Карло Анчелотти выпустил Азара и Себальоса, однако тотальный контроль над матчем неожиданно выскользнул из рук и ног мадридцев. Да, они провели несколько интересных атак с врыванием в штрафную – впрочем, из острых эпизодов можно вспомнить только выстрел Каземиро на 97-й минуте мимо дальней стойки.

Одна из них завершилась штрафным в метрах 20-ти от ворот Лунина. Гумбау пробил с него сильно, но практически по центру – Лунин парировал. На 102-й же минуте Фидель разогнал "контру" хозяев, выполнив разрезной пас под выход Моренте один в один. Марсело сбил Тэте, получив красную карточку за фол последней надежды, а Эльче заработал опасный стандарт. Верду выстрелил с него в стенку, а затем нанес удар с отскока – мяч же, задев ногу Себальоса, пошел в противоход Лунину, влетев в сетку. 1:0!

Первый овертайм завершился именно с этим счетом, однако счастье Эльче продолжалось недолго. Всего через две минуты после мини-перерыва Реал восстановил статус-кво: Каземиро вошел на левый край штрафной площадки и покатил под удар Себальосу, а Иско, избежав офсайда, подправил довольно кривой выстрел Дани в противоположный угол – 1:1!

Нельзя сказать, что этот гол вывел хозяев из равновесия. Мадридцы после забитого мяча ничего не создавали, однако на 116-й минуте сказалась разница в классе. Алаба с фланга запустил передачу за спины защитникам на ход Азару, а голкипер Эльче – Вернер – неожиданно вышел далеко из ворот на фланг. Эден спокойно воспользовался этим подарком, обыграв Алекса и пробив в пустые. 1:2!

На последних секундах Эльче забил в ответ в результате диагонали с глубины на дальнюю стойку. Фидель с минимального расстояния выстрелил в ближний угол, прошив Лунина, но гол не засчитали – рефери еще до свистка зафиксировал фол против Васкеса. В итоге финальный свисток зафиксировал волевую победу Реала.