Мадридський Реал в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії вирвав перемогу над Ельче. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч між Ельче та Реалом вийшов дуже сухим, а основні події розгорнулись вже в овертаймі, оскільки в основний час забити бодай гол не вдалось. Відкрив рахунок Ельче – Марсело за фол останньої надії отримав пряме вилучення, а Верду з другої спроби забив зі штрафного.

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Реал відігрався на 108 хвилині, гол в активі Іско, якому асистував Себальйос. А ще через 7 хвилин Мадрид здобув перемогу – Азар вискочив на побачення з воротарем, втік від нього в сторону та закотив м'яч у порожні ворота. Ельче зумів забити на 120 хвилині, але арбітр скасував взяття воріт через фол у штрафному.