Схоже, у другому дивізіоні з'явився ще один серйозний претендент на вихід в еліту.

Напередодні Верес оголосив про прощання одразу з трьома гравцями – хавбеком Сергієм Шестаковим, нападником Михайлом Сергійчуком та захисником Романом Мірошником. Де продовжать кар'єру перші двоє – невідомо, а от Мірошник вирішив пограти у нижчому дивізіоні.

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За повідомленням Спортивки, 28-річний оборонець приєднається до першолігового ЛНЗ. Головний тренер Вереса Юрій Вірт в інтерв'ю клубній прес-службі повідомив, що хотів, аби футболіст залишився, але, вочевидь, йому запропонували хороші фінансові умови. "Щодо Романа Мірошника – так, він отримав кращу пропозицію. Я хотів би його залишити. Але, на жаль, він теж покидає команду".

Нагадаємо, ЛНЗ за підсумками першої половини сезону потрапив у Чемпіонську групу Першої ліги і боротиметься за вихід в УПЛ. Нещодавно команда отримала нового головного тренера – керманичем став екс-форвард збірної України Олександр Ковпак.

Перша ліга: відбулося жеребкування другого етапу сезону 2022/23