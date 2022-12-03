Претендент на вихід в УПЛ визначився з новим наставником.

Головним тренером ЛНЗ став Олександр Ковпак, повідомляє прес-служба черкащан.

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Раніше 39-річний фахівець був виконувачем обов'язків наставника (з вересня 2022 року після звільнення Юрія Бакалова). Плідна робота переконала керівництво клубу довіритись екс-форварду збірної України. Ковпак готуватиме команду до весняної частини сезону.

Нагадаємо, за підсумками першої частини турніру ЛНЗ пробився у чемпіонську групу, де на даний момент посідає четверту сходинку.

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