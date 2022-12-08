Головний тренер "левів" Андрій Тлумак переконаний, що Калітвінцев і Ко вже могли б достойно виступати в українській Прем'єр-лізі.

"Я б не говорив про перехідні матчі для Карпат. Можливо, будуть і перехідні, але ми можемо посісти другу сходинку в Перші лізі.

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З Поліссям, звичайно, буде складно, тому що там команда вже укомплектована. Ця команда вже багато років грає таким складом, вона фінансується, має інфраструктуру. Це вже, реально, п’ята команда УПЛ за бюджетом та всіма іншими моментами", – сказав Тлумак в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, після першого етапу у турнірній таблиці Чемпіонської групи Першої ліги лідирують Полісся і Оболонь.

Перша ліга: відбулося жеребкування другого етапу сезону 2022/23