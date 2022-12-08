Похоже, во втором дивизионе появился еще один серьезный претендент на выход в элиту.

Накануне Верес объявил о прощании сразу с тремя игроками – хавбеком Сергеем Шестаковым, нападающим Михаилом Сергийчуком и защитником Романом Мирошником. Где продолжат карьеру первые двое – неизвестно, а вот последний решил поиграть в низшем дивизионе.

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По сообщению Спортивки, 28-летний защитник присоединится к перволиговому ЛНЗ. Главный тренер Вереса Юрий Вирт в интервью клубной пресс-службе сообщил, что хотел, чтобы футболист остался, но, по всей видимости, ему предложили хорошие финансовые условия. "Относительно Романа Мирошника – да, он получил лучшее предложение. Я хотел бы его оставить. Но, к сожалению, он тоже покидает команду".

Напомним, ЛНЗ по итогам первой половины сезона попал в Чемпионскую группу Первой лиги и будет бороться за выход в УПЛ. Недавно команда получила нового главного тренера – наставником стал экс-форвард сборной Украины Александр Ковпак.

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