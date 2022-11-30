У середу, 30 листопада, у Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу змагань у Першій лізі, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Нагадаємо, за підсумками першого етапу у групах А і Б визначилися команди, які продовжать боротьбу за вихід в УПЛ і ті, які боротимуться за право залишитися у другому за силою дивізіоні. В обох групах команди змагатимуться з урахуванням очок, отриманих у матчах між собою цієї осені. На другому етапі команди групи А гратимуть лише з командами групи Б у два кола.

Весняна частина сезону розпочнеться 8 квітня і триватиме до 27 травня. Всього буде зіграно по вісім турів у Чемпіонському раунді та групі Вибування.

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