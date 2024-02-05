Країна-окупант готується провести турнір, на який запросила багатьох шанованих колись футболістів. Частина з них погодилась підзаробити попри нинішній статус Росії.

Декілька екс-зірок світового футболу підтвердили свою участь у ветеранському турнірі "Кубок легенд", який пройде у Москві з 9 по 11 лютого.

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Вільям Галлас, Нуну Гомеш, Івіца Оліч, Майкон, Еммануель Ебуе та Кевін Кураньї записали відео, на яких запрошують рашистів відвідати так зване "футбольне дійство".

Склад заявлених учасників "Кубка Легенд"-2024 виглядає наступним чином: Рікарду Куарежма, Сейду Думбія, Івіца Оліч, Майкон, Ведран Чорлука, Джей-Джей Окоча, Кевін Кураньї, Флоран Малуда, Георгіос Карагуніс, Нуну Гомеш, Стіпе Плетікоса, Хуан Себастьян Верон, Андрій Тихонов, Олександр Філімонов, Павло Погребняк, Дмитро Алейнічев, Александр Глєб, Єгор Титов, Євгеній Алдонін та інші.

Цікаво, що Галлас, Малуда та Верон свого часу грали разом з Андрієм Шевченком у Челсі, а Стіпе Плетікоса взагалі виступав у складі Шахтаря. Як і росіянин Філімонов, який грав за Динамо. До слова, неперебірливий Галлас нещодавно підтримував Україну у матчі Game4Ukraine.

В останній момент від участі у турнірі відмовився Куарежма, який заявив, що "дуже хотів, але травмувався і потребує операції". Серед інших був зазначений і Себастьян Фрей, але француз спростував свою участь, зазначивши, що підтримує Шевченка.

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