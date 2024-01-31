У середу, 31 січня, російська Федерація футболу підтвердила дату проведення контрольного матчу з учасником Євро-2024, збірною Сербії. Зустріч відбудеться 21 березня в Москві на стадіоні Динамо.

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Цей матч стане для країни терористів першим проти європейського суперника з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Раніше УЄФА підтвердив, що дозволив збірній Сербії зіграти з Росією. Команди з Росії відсторонені від міжнародних футбольних змагань, однак це покарання не поширюється на товариські матчі.

За останні два роки команда Валерія Карпіна зустрічалася в контрольних матчах переважно зі збірними з Азії та Африки, а в листопаді суперником терористичної збірної стала Куба. Наприкінці 2022 року Росія погодила проведення товариської зустрічі з Боснією і Герцеговиною, але через протест Едіна Джеко і компанії матч було скасовано.

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