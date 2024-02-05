Страна-оккупант готовится провести турнир, на который пригласила многих уважаемых когда-то футболистов. Часть из них согласилась подзаработать несмотря на нынешний статус России.

Несколько экс-звезд мирового футбола подтвердили свое участие в ветеранском турнире "Кубок легенд", который пройдет в Москве с 9 по 11 февраля.

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Уильям Галлас, Нуну Гомеш, Ивица Олич, Майкон, Эммануэль Эбуэ и Кевин Кураньи записали видео, на которых приглашают рашистов посетить так называемое "футбольное действо".

Состав заявленных участников "Кубка Легенд"-2024 выглядит следующим образом: Рикарду Куарежма, Сейду Думбия, Ивица Олич, Майкон, Ведран Чорлука, Джей-Джей Окоча, Кевин Кураньи, Флоран Малуда, Георгиос Карагунис, Нуну Гомеш, Стипе Плетикоса, Хуан Себастьян Верон, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Павел Погребняк, Дмитрий Алейничев, Александр Глеб, Егор Титов, Евгений Алдонин и другие.

Интересно, что Галлас, Малуда и Верон в свое время играли вместе с Андреем Шевченко в Челси, а Стипе Плетикоса вообще выступал в составе Шахтера. Как и россиянин Филимонов, который играл за Динамо. К слову, непереборчивый Галлас недавно поддерживал Украину в матче Game4Ukraine.

В последний момент от участия в турнире отказался Куарежма, который заявил, что "очень хотел, но травмировался и нуждается в операции". Среди других был указан и Себастьян Фрей, но француз опроверг свое участие, отметив, что поддерживает Шевченко.

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