Колишній голкіпер Інтера та Фіорентини Себастьян Фрей заявив, що не збирається їхати в Росію.

"Я був там кілька років тому до війни (у Москві на Кубку легенд, – прим.). Я не буду учасником турніру цього року.

Шевченко знову змінює професію – кількість легенд на фото з українцем зашкалює

Тому що Шевченко мій хороший друг. І я підтримаю його на виборах", – сказав Фрей у коментарі Tribuna.

До слова, раніше російське видання Спорт-Експрес назвало Фрея одним з учасників складу збірної світу, яка зіграє в Кубку легенд у Москві.

Нагадаємо, вже у четвер, 25 січня, відбудеться Конгрес УАФ, на якому оберуть нового президента організації. Єдиним кандидатом є Андрій Шевченко.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року