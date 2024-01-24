"Я підтримаю Шевченка на виборах": екс-воротар збірної Франції зізнався, чи поїде на Кубок легенд у Москву
Колишній голкіпер Інтера та Фіорентини Себастьян Фрей заявив, що не збирається їхати в Росію.
"Я був там кілька років тому до війни (у Москві на Кубку легенд, – прим.). Я не буду учасником турніру цього року.
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Тому що Шевченко мій хороший друг. І я підтримаю його на виборах", – сказав Фрей у коментарі Tribuna.
До слова, раніше російське видання Спорт-Експрес назвало Фрея одним з учасників складу збірної світу, яка зіграє в Кубку легенд у Москві.
Нагадаємо, вже у четвер, 25 січня, відбудеться Конгрес УАФ, на якому оберуть нового президента організації. Єдиним кандидатом є Андрій Шевченко.
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