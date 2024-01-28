"Чи тиснуть на мене з вимогою дозволити російським командам повернутись до змагань? Єдиний тиск йде з іншого боку: щоб ми не допускали їх. На мене ніколи не було тиску з російської сторони. Ця заборона буде діяти, поки триває війна.

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Я не радий цьому, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включаючи УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це божевілля.

Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш зробити це у Великій Британії, я можу у своїй країні (Словенії, – прим.), але в Росії ти потрапляєш у в'язницю, якщо ти це зробиш, або навіть гірше. Тому росіянами непросто протистояти, і вони є жертвами. Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для відносин між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно.

Матч Росії з Сербією? Це не під нашою юрисдикцією. Сербія також може грати проти вас, мене та інших у цій кімнаті. Юридично ми нічого не можемо зробити. У певному сенсі, чому це така вже проблема? В чому проблема, що молоді люди грають у футбол? І нікого не цікавить цей матч: якби ви, англійці, не говорили про це, ніхто б про нього й не знав. Ми в Словенії навіть не знаємо, що вони грають, тому що людям байдуже до речей, на які часто звертає увагу англійська політика, а також основні ЗМІ.

Іноді нас бомбардують цим, і тоді я розмовляю з друзями по всій Європі. Вони кажуть: "Про що ви говорите?" Вони знають, що Росія відсторонена, і все. Тепер вони грають один товариський матч, і що з того?" – сказав Чеферін в інтерв'ю The Guardian.

Нагадаємо, всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів через агресію проти України. Нині суперниками окупантів є такі країни як Киргизстан, Ірак, Єгипет, Куба та інші. Однак на 21 березня футбольна асоціація країни-терористки запланувала спаринг проти збірної Сербії – це буде перший європейський суперник для РФ з листопада 2021 року.

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