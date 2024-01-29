Воротар Руха Юрій Паньків близький до завершення професійних виступів, повідомляє Sport.ua.

Рух хоче повернути з Європи вихованця Шахтаря – захисник вже зіграв за львів'ян у спарингу

39-річний футболіст не потрапив у когорту футболістів, яких Віталій Пономарьов взяв з собою на збори у Туреччину та зараз перебуває у Львові.



За інформацією джерела, у клубі було вирішено робити ставку на молодих кіперів – разом із Дмитром Ледвієм та Юрієм-Володимиром Геретою із першою командою працює 18-річний Святослав Ванівський. Зазначається, що у разі завершення кар'єри Паньківу запропонують роботу у структурі львівського клубу. До слова, його контракт з Рухом чинний до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Юрій – вихованець Карпат. Виступав також за бурштинський Енергетик, стрийську Скалу, Львів, Десну, тернопільську Ниву, Олександрію, київський Арсенал, донецький Металург та кам'янську Сталь. У поточному сезоні не провів за головну команду Руха жодного матчу. Викликався у збірну України, але так і не дебютував за національну команду. Влітку 2023 року розпочав навчання на здобуття ліцензії тренера категорії В.

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