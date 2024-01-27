Український захисник угорського МТК Юрій Матвіїв може продовжити кар'єру в Русі, повідомляє Sport.ua.

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19-річний центральний оборонець нині перебуває у таборі львів'ян у Туреччині на перегляді. Напередодні він взяв участь у товариському матчі проти словенського Домжале, в якому Рух поступився з рахунком 2:3.

Нагадаємо, Матвіїв – уродженець Тернополя. На юнацькому рівні виступав за Львів та Шахтар (у сезоні 2022/23 провів 5 матчів у Юнацькій лізі УЄФА). Після повномасштабного вторгнення виїхав до Угорщини, де грав спочатку за юнацьку, а потім другу команду МТК (Будапешт). Має у своєму активі два матчі у складі збірної України U-16.

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