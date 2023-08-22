Євген Хачеріді, Денис Гармаш, Юрій Паньків, Сергій Політило, Володимир Лисенко та Олексій Дитятьєв розпочали навчання на ліцензію В. Про це у соцмережах повідомив інструктор УЄФА Вадим Лазоренко.

Екс-зірки Динамо, Шахтаря і збірної України отримали тренерські ліцензії

Деякі зі згаданих імен продовжують виступи на професіональному рівні, однак вже думають про майбутнє. Тренерський диплом категорії В дає право працювати головним тренером аматорських команд, а також асистентом у командах Першої та Другої ліг. Далі йдуть рівні A і найвищий – Pro.

"Як показує досвід, не кожен видатний гравець стає хорошим тренером. Ця професія потребує глибокого занурення і постійного вдосконалення своїх навичок. В футболі, як і в житті, все змінюється і еволюціонувати потрібно постійно, на старому багажі далеко не поїдеш!" – попередив нових підопічних Лазоренко.

Блохін, Шевченко й решта у полоні "традиції", Маркевич-унікум з нюансом – як склалася доля екс-тренерів збірної України