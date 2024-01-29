Вратарь Руха Юрий Панькив близок к завершению профессиональных выступлений, сообщает Sport.ua.

Рух хочет вернуть из Европы воспитанника Шахтера – защитник уже сыграл за львовян в спарринге

39-летний футболист не попал в когорту футболистов, которых Виталий Пономарев взял с собой на сборы в Турцию и сейчас находится во Львове.

По информации источника, в клубе было решено делать ставку на молодых киперов – вместе с Дмитрием Ледвием и Юрием-Владимиром Геретой с первой командой работает 18-летний Святослав Ванивский. Отмечается, что в случае завершения карьеры Панькиву предложат работу в структуре львовского клуба. К слову, его контракт с Рухом действует до 30 июня 2024 года.

Напомним, Юрий – воспитанник Карпат. Выступал также за янтарный Энергетик, стрыйскую Скалу, Львов, Десну, тернопольскую Ниву, Александрию, киевский Арсенал, донецкий Металлург и каменскую Сталь. В текущем сезоне не провел за главную команду Руха ни одного матча. Вызывался в сборную Украины, но так и не дебютировал за национальную команду. Летом 2023 года начал обучение на получение лицензии тренера категории В.

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