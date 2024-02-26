Недавно стало известно, что украинский вратарь Мирослав Зновенко стал игроком второй команды Спартак Москва. Впрочем, это не все предатели Украины в клубе – по информации Спортивки, в Спартаке-2 трудоустроились Виталий Виценец и Геннадий Зубов.

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Отмечается, что именно благодаря им вратарь Зновенко перебрался именно в Спартак. Кроме этого, в московском клубе можно ожидать и других коллаборационистов.

Напомним, Виценец работал тренером Академии Кривбасса с 2021 года, а летом 2022 года с ним было прекращено сотрудничество из-за антиукраинской позиции. До недавнего времени Виценец и Зубов работали тренерами в Звезде (Санкт-Петербург).

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