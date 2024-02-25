Гокіпер Мирослав Зновенко продовжить кар'єру у московському Спартаку, повідомляє Transfermarkt.

Український футболіст перейшов на бік окупантів – вихованець Металіста гратиме у "чемпіонаті Криму"

Перехід 21-річного уродженця Луганська до Росії відбувся ще 5 лютого 2024 року, однак Спартак про трансфер не оголошував. На офіційному сайті московського клубу є лише згадка про участь Мирослава у товариському матчі за другу команду.

До слова, Зновенко – вихованець Дніпра. Виступав також за Нікополь, СК Дніпро-1 та Металіст. З липня 2023 року залишався без команди. Провів 4 матчі за збірну України U-18 та 1 матч за U-21.

Нагадаємо, раніше на бік росіян перейшов український захисник Євген Радченко, ставши гравцем керченського Океану в тимчасово окупованому Криму.

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