На Роспутька начебто чекав клуб Звєзда із Санкт-Петербурга, але клуб третього дивізіону Росії відхрестився від гравця.

"Сьогодні в багатьох ЗМІ поширюються новини про гравця Шахтаря Олександра Роспутька. Футболіст залишив розташування донецького клубу і попросив політичного притулку в Росії. Деякі припускають, що футболіст може опинитися в Звєздє, зважаючи на зв'язок із тренером нашої команди Геннадієм Зубовим. Від імені клубу заявляємо, що цей футболіст не має відношення до нашого клубу. Вимагаємо припинити поширювати цю неперевірену інформацію", – йдеться в клубному Telegram-каналі російського клубу.

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Зауважимо, що Звєзду тренує екс-гравець збірної України та Шахтаря Геннадій Зубов, а за команду виступають вихованці "гірників" Артем Шолар, Микита Ходорченко (встиг на дорослому рівні пограти за львівський Рух і кропивницьку Зірку). Також у Звєзді засвітилися колишній хавбек Маріуполя та Ужгорода Андрій Вискребенцев і парочка 18-річних з окупованої території – уродженці Стаханова (Руслан Войцеховський) та Донецька (Микола Іщенко).

За інформацією Sport.ua, Роспутько разом з командою здав багаж у аеропорту, але потім раптово зник, відключивши телефон. Футболіста так і не змогли знайти. Наразі розглядають дві версії, чому гравець вирішив втекти.

Перша версія – проросійські погляди Роспутька, через що він конфліктував з одноклубниками. Є припущення, що втечу до Росії йому допомогли організувати. Згідно з другою версією, зрадник не міг домовитись із Шахтарем щодо нового контракту, бажаючи отримувати більше.

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