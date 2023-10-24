Шахтарю періодично доводиться червоніти за персон, які працювали в клубі. Свіжий приклад – Олександр Роспутько, який втік на Росію.

"Гірники" напередодні розірвали контракт з футболістом юнацької команди Олександром Роспутьком, в якого виникали конфлікти із одноклубниками через свою проросійську позицію. Завершилося все тим, що хлопець втік із розташування команди, коли та перебувала в Бельгії, і дуже швидко опинився на Росії.

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Оскільки до війни команда базувала в регіоні, куди найбільше проник російський вплив, то і серед футболістів знайшлося чимало зрадників. Футбол 24 пригадав головні скандальні епізоди, які трапилися з Шахтарем через колишніх гравців або тренерів. Дивіться нове відо на YouTube-каналі Футбол 24.