Олег Дулуб наразі не має чіткого розуміння щодо того, чи залишиться він біля керма черкаської команди.

Після завершення поєдинку 30-го туру УПЛ з Ворсклою (1:0) відбулася зустріч Олега Дулуба з керівництвом ЛНЗ, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 58-річний фахівець, контракт якого закінчується 30 червня, хотів почути, чи розраховують на нього у новому сезоні. Боси клубу не змогли дати наставнику однозначну відповідь і попросили тиждень на обмірковування цього кадрового питання.

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що Дулуб покине ЛНЗ і сватали на його місце Романа Григорчука і іспанських фахівців.

До слова, ЛНЗ за підсумками сезону посів сьому сходинку, набравши 41 очко (Дулуб прийняв команду, коли вона перебувала на дні турнірної таблиці УПЛ).

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