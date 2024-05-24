Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі одразу ж завершився голом: Олів'є Тілль закрутив з кутового прямісінько у ворота під дальню стійку. За трохи Бессала мав подвоювати, добиваючи з лінії штрафного, але Домолега зреагував на удар. В середині тайму кіпер Ворскли врятував вдруге, завадивши виходу суперника сам на сам.

ЛНЗ переміг Ворсклу завдяки шедевру Тілля – черкасці завершили дебютний сезон в УПЛ на сьомій позиції

Глущенко обвідним ударом спробував застати зненацька Самойленка, але не вдалось. На останніх хвилинах Тілль намагався повторити свій шедевр зі ще одного кутового. По перерві Олві'є зі штрафного закручував під поперечину – кіпер у стрибку перевів за ворота. На 55-й Ворскла була зобов'язана зрівнювати, але затяжну атаку Бацула завершив вкрай невдало. На останніх хвилинах Прядун видав розкішну бісіклету, але знову врятував Домолега.