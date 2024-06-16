Полісся на офіційному сайті повідомило про дострокове завершення контракту з Василем Кравцем.

Полісся офіційно оголосило про відхід екс-гравця Динамо

Колишній захисник збірної України (отримував виклик до заявки, але так і не дебютував за головну команду країни) приєднався до житомирян лише в березні цього року, перебравшись з СК Дніпро-1. Цікаво, що до дніпрян Кравець перейшов у липні минулого року.

Загалом, у складі Полісся Василь провів 7 матчів (6 – в УПЛ, ще 1 в Кубку України), але результативними діями не відзначався.

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