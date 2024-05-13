Наставник Чорноморця Роман Григорчук є основним претендентом на посаду головного тренера ЛНЗ, повідомляє Динамоманія.

Клуб Першої ліги звільнив головного тренера – на вакантну посаду сватають наставника з УПЛ

Окрім 59-річного коуча черкаський клуб розглядає також кандидатури іспанських фахівців.

Нагадаємо, за три тури до фінішу ЛНЗ йде у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, набравши 32 очки. Контракт Григорчука з Чорноморцем спливає 30 червня 2024 року.

Раніше Романа Йосиповича активно сватали у Полісся та Колос (ковалівці, до слова, вчора отримали повноцінного головного тренера Олександра Поздєєва).

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