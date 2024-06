Футбол збірної Австрії можна описати двома словами – Ральф Рангнік. Говоримо Ральф Рангнік – маємо на увазі надзвичайно агресивний, злагоджений та інтенсивний пресинг + контрпресинг. Декількох нарізок вистачає, щоб оцінити міць "Даст Тім" у цьому компоненті.

Реклама:

Прогноз поєдинку від ліцензійного букмекера GGBET: безкомпромісна гра з великою кількістю попереджень — тотал ЖК більше 3 (коефіцієнт 2,1), та більшими шансами на перемогу господарів (коефіцієнт 1,47). Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро!



Austria are already gegenpressing.



Ralf Rangnick fully had a vision that these players couldn’t execute…pic.twitter.com/aBMxl2nr1C