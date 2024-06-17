Збірна Австрії в рамках 1-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Австрією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Футбол збірної Австрії можна описати двома словами – Ральф Рангнік. Говоримо Ральф Рангнік – маємо на увазі надзвичайно агресивний, злагоджений та інтенсивний пресинг + контрпресинг. Декількох нарізок вистачає, щоб оцінити міць "Даст Тім" у цьому компоненті.

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Austria are already gegenpressing.



Ralf Rangnick fully had a vision that these players couldn’t execute…pic.twitter.com/aBMxl2nr1C — Frank? (fan) (@TenHagEra) June 10, 2022

Опис інших ігрових особливостей збірної Австрії не має особливого значення. Позиційний наступ, оборона в середньому та низькому блоці, білд-ап, перехідні фази – у всьому цьому команда Ральфа Рангніка працює на рівні вище середнього. Найбільш виразним аспектом, окрім високого пресингу, можна назвати гру в зонах завершення та стандарти, а найменш переконливо колектив працює під... високим пресингом!

Із таким футболом австрійці стали другими у групі з Бельгією, Швецією, Азербайджаном і Естонією. Перемогти вдалося усіх, крім бельгійців, однак там вийшла справжня заруба (1:1 у Брюсселі та 2:3 у Відні). Зате вдалося переграти Німеччину в осінньому товариському матчі, однак найкращі спаринги було проведено в березні та червні – 2:0 зі Словаччиною, 6:1 проти турків, 2:1 із сербами й 1:1 у Швейцарії.

Тобто, підопічні Ральфа Рангніка перевірили свої сили на командах Євро-2024, впевнено їх здолавши. Все це дозволяє сподіватись на впевнений прохід у плей-офф турніру – єдине занепокоєння викликає запас міцності складу. Він потужний, але через травми команді не допоможуть Алаба (ЦЗ), Александр Шлагер (основний ГК), Ксавер Шлагер (опорник) і Калайдзіч (нападник).

Втрати дуже серйозні, а група на Євро 2024 ще важча. У квартеті "Дас Тім" прописались Польща, Нідерланди та Франція – і саме з останньою необхідно стартувати. Востаннє перемогти "Ле Бле" австрійцям вдавалося аж у 2008 році, хоча у 2022-му команди розписали нічию в Лізі націй.

Додаткової презентації збірна Франції не потребує. Три із чотирьох останніх топ-турнірів "гальські півні" завершили у фіналах, взявши золото чемпіонату світу та два срібла на чемпіонатах Європи. А ще команда тріумфувала в Лізі націй. І все це – за вісім років, з одним тренером і зі складом, який оновлюється плавно, без жорстких ривків.

Що і говорити, коли у нинішній заявці є одразу три фіналісти Євро-2016 (Грізманн, Коман і Жиру). Очевидно, що зі своїм монструозним складом Франція збирається зупинятись тільки на Єлисейських полях, під час святкування перемоги на Євро-2024.

Можна, звісно ж, вишукувати якісь нюанси у грі "Ле Бле" – наприклад, розбалансованість по віку чи відсутність зіграної пари ЦЗ. Можна згадати про дві поразки від Німеччини у спарингах, але вони особливої ролі не відіграють. Команда не демонструвала навіть натяку на кризу.

При такому складі можна говорити тільки про те, як тренер розпоряджатиметься добром. Досі у Дідьє Дешама все було в порядку. Провальними були лишень експерименти на Євро-2020 – ну, і загалом його Франція могла б бути яскравішою протягом топ-турнірів. На тому ж ЧС-2022 істинна міць "гальських півнів" проявилась тільки у півфіналі та фіналі.

Сьогодні ж збірна Франції збирається перемагати Австрію. Існують дуже великі сумніви, що "Ле Бле" увімкнуть турбо-режим у першому ж турі – але результат навряд чи здивує вболівальників.

Орієнтовні склади на матч Австрія – Франція

Австрія: Пенц – Мвене, Вьобер, Дансо, Пош – Лаймер, Зайвальд – Забітцер, Баумгартнер, Кайнц – Грегоріч.

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес – Канте, Камавінга – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру

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