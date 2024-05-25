Олег Дулуб пока не имеет четкого понимания относительно того, останется ли он у руля черкасской команды.

После завершения поединка 30-го тура УПЛ с Ворсклой (1:0) состоялась встреча Олега Дулуба с руководством ЛНЗ, сообщает Sport.ua.

"Сухой лист" Тилля и невероятная бисиклета Прядуна в видеообзоре матча ЛНЗ – Ворскла

По информации источника, 58-летний специалист, контракт которого заканчивается 30 июня, хотел услышать, рассчитывают ли на него в новом сезоне. Боссы клуба не смогли дать наставнику однозначный ответ и попросили неделю на обдумывание этого кадрового вопроса.

Напомним, ранее СМИ заявляли, что Дулуб покинет ЛНЗ и сватали на его место Романа Григорчука и испанских специалистов.

К слову, ЛНЗ по итогам сезона занял седьмую строчку, набрав 41 очко (Дулуб принял команду, когда она находилась на дне турнирной таблицы УПЛ).

ЛНЗ победил Ворсклу благодаря шедевру Тилля – черкасцы завершили дебютный сезон в УПЛ на седьмой позиции