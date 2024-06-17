"Ви кажете про настрій? Ні, вся річ у менталітеті. Ви не можете сказати, що у таких гравців, як Трент, Фоден, Беллінгем та Райс, немає майстерності, щоб володіти м'ячем на будь-якій ділянці поля. Головне – чи ти хочеш зробити різницю, володіючи м'ячем? Хочеш, щоби щось вийшло? Чи подобається тобі отримувати м'яч під тиском?

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Серби дозволили Англії володіти м'ячем, коли вона була доволі низько. Коли вони почали пресингувати трохи більше, ми почали бачити, як Фоден вибиває м'яч, не дивлячись, на 40 метрів. Те саме Трент – на них це не схоже.

Ми ніколи не бачили, щоб Хаві, Іньєста та інші топ-гравці останніх 15-20 років робили щось подібне. Щоб зростати, потрібно брати відповідальність на себе. Думаю, гравці на кшталт Фодена мають брати гру на себе", – цитує Фабрегаса Daily Mail.

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