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"Мені наклали 220 швів. Я благав маму, щоб вона мене вбила, якщо любить". Правила життя Роберто Баджо

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"Мені наклали 220 швів. Я благав маму, щоб вона мене вбила, якщо любить". Правила життя Роберто Баджо
Роберто Баджо
Олег Бабій Олег Бабій

Сьогодні легенді італійського та світового футболу Роберто Баджо виповнюється 52 роки. "Футбол 24" представляє збірку яскравих, глибоких і філософських цитат "Божественного Хвостика", володаря "Золотого м’яча-1993".

Коли я був маленьким, мріяв грати у футбол, мріяв стати футболістом, щоб дарувати людям радість своєю грою. Це була моя головна мета.

Футбол завжди був моєю пристрастю. Я навіть у туалет ходив з м'ячем, щоб там пограти.

Я обожнював Зіко. Завжди дивився матчі "Фламенгу" по телевізору. Сьогодні телебачення транслює всі матчі поспіль, раніше ж якщо одну гру покажуть – це вже подія.

Я завжди хотів тішити людей. Якщо не вдавалося, мені ставало сумно. І коли я не грав, мені теж ставало сумно.

Футбол – це футболісти. Тренер може допомогти гравцеві розкрити найкращі якості, але все одно визначальними є ті, хто парирує удар, хто віддає передачу, хто б'є по воротах.

Увесь час знав, що люди очікують від мене чогось особливого. І мені було приємно.

Коли наближався до воріт, у мене виникало відчуття, що час уповільнюється. Я заздалегідь знав, що буду робити і що це – найкраще рішення.

Найзавзятіших захисників я знаходив навіть у себе вдома під ліжком, адже тренери наказували їм переслідувати мене всюди. Однак якщо я почувався добре, їм не вдавалося мене зупинити навіть з кулеметом. А коли мені було погано, то й зусиль трирічної дитини було достатньо.

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Так, я буддист. Але не Будда, а всього лише Баджо... Можна подумати, що католики чи мусульмани не хиблять з 11-метрової позначки.

Цей спогад у мені вже до гробу. Я не забуду той удар ніколи.

З м'ячем в ногах я навчився страждати, падати і підійматися. Я навчився жити.

Перемога залишається в історії, але що вона залишає після себе? Це буде причина нових перемог в майбутньому чи причина поразок? Перемоги і поразки часто неможливо усвідомити відразу, потрібно вміти їх обмірковувати. Радість полягає в тому, щоб постійно ставити перед собою нові цілі, запитувати себе: як я беруся за роботу, з якою повагою до неї?

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Дружба у футболі? Це слово для мене багато важить. Це не просто спільний похід в ресторан із дружинами. Це означає бути поруч, коли більше нікого немає. Спиратися на когось, коли всі інші тебе кинули.

Моє коліно – це жах! Через нього упродовж всієї кар’єри не вдавалося бігати по-справжньому.

Я пережив шість операцій на коліні: чотири на правому і дві на лівому. У ті роки операції на меніску вважалися чимось надзвичайним.

Найскладніша операція? Фактично мені просвердлили велику гомілкову кістку, щоб зафіксувати розірване сухожилля. І я не міг приймати знеболюючі, тому що у мене алергія. Мені наклали 220 швів. Було неймовірно боляче! Я благав маму, щоб вона мене вбила, якщо любить.

Найбільше диво, яке я створив – грав у футбол до 35 років. Мені доводилося займатися цим, маючи в розпорядженні всього лише півтори ноги.

Коли я виступав за "Брешію", то ще два дні після матчу ледь міг ходити. Коли я повертався додому, ціною надзусиль виходив з машини: спочатку виставляв одну ногу, потім спирався на дверцята, щоб вибратися назовні. А наступної неділі я знову грав. На уколах, звичайно, але грав.

Після відходу з футболу я наче помер.

Футбол 90-х – це одне, 2000-х – зовсім інше. І зараз вже інший футбол. Все змінюється, всі беруть приклад з найсильніших команд світу.

Я бачу, що зараз у командах незліченна кількість футболістів, які приходять, йдуть, повертаються. Я не встигаю за ними встежити. Думаю, саме через це стає все важче мати якісь почуття до клубів і їх гравців.

Вболіваю за всі клуби, в яких грав. Хоча моєю улюбленою командою залишається "Бока Хуніорс".

Моїми спадкоємцями є мої сини. Якщо ж ти мене запитаєш, кого я вважаю найкращим футболістом... Мессі – найкращий в світі. Коли він вирішує забити гол, він забиває. Мені б хотілося грати з ним.

Я живу в єднанні з природою. На природі я почуваюся краще. Люблю бути один, а немає кращого місця для самотності, ніж ліс або берег струмка. Майже зникають звуки – і ти наодинці зі світом. Я проводжу так багато часу. Роздумую про труднощі, з якими стикався, і про вчинені помилки.

Серця вболівальників поступово займуть інші гравці, які, можливо, будуть кращими за мене. Але не буде другого Баджо – як і другого Марадони чи ван Бастена.

Все своє життя я наче грав у рулетку. Я прибував до пункту призначення, але через аварію на фініші мені доводилося розпочинати спочатку. Однак якщо ти скромний, то у тебе не виникає проблем з тим, щоб впоратися із новим викликом.

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