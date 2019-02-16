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Спаллетті пояснив, що мусить зробити Ікарді для повернення до складу Інтера

17:44 475 Читать на русском
Спаллетті пояснив, що мусить зробити Ікарді для повернення до складу Інтера
Мауро Ікарді / фото із соцмереж

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті пояснив відсутність нападника Мауро Ікарді в заявці "нерадзуррі" на матч 24-го туру Серії А проти Сампдорії.

"Я повинен повторити, що рішення щодо Мауро Ікарді було дуже болючим вибором, але головне – бути справедливим до команди. У роздягальні ми говоримо один одному все прямо в обличчя.

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Рішення не було заходом проти Мауро, воно було прийняте задля Інтера і наших уболівальників. Ми більше нічого не могли зробити, нам було дуже важко прийняти це рішення. Хоча ми, звичайно, хочемо використовувати потенціал Ікарді.

Чи повернеться він в команду? Є логічні кроки. Перш за все це стосується командного аспекту, в роздягальні він повинен повернути повагу. Все дуже просто.

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Загалом мало що змінилося, Хандановіч уже був капітаном. Наш справжній капітан в роздягальні – Раноккія, він завжди захищає Інтер, навіть в соціальних мережах", – цитує Спаллетті Calciomercato.

Мауро Ікарді в поточному сезоні Серії А забив 9 голів і віддав 2 результативні передачі у 20-и матчах за Інтер.

Теги
Італія Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
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