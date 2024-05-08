Професіональна футбольна ліга назвала команди, які зіграють вдома перший матч за право участі у другому за силою дивізіоні.

ЮКСА – один з претендентів на вихід в Першу лігу / ФК ЮКСА

Сьогодні, 8 травня, у Будинку футболу відбулось жеребкування плей-офф за право зіграти у Першій лізі у сезоні 2024/25.

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Етап плей-офф складається з двох матчів – на полі кожної з команд-учасниць зіграють по 1 матчу, а переможець за підсумками двох поєдинків стане учасником Першої ліги наступного сезону. Перші ігри відбудуться 1 червня, а матчі-відповіді команди зіграють 8 червня.

1 червня

16-те місце Першої ліги – 3-тє місце Другої ліги

2-ге місце Другої ліги – 17-те місце Першої ліги

8 червня, матчі-відповіді

3-тє місце Другої ліги – 16 місце Першої ліги

17-те місце Першої ліги – 2-е місце Другої ліги

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