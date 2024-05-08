Плей-офф за вихід у Першу лігу: визначилися дати і потенційні пари
Професіональна футбольна ліга назвала команди, які зіграють вдома перший матч за право участі у другому за силою дивізіоні.
Сьогодні, 8 травня, у Будинку футболу відбулось жеребкування плей-офф за право зіграти у Першій лізі у сезоні 2024/25.
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Етап плей-офф складається з двох матчів – на полі кожної з команд-учасниць зіграють по 1 матчу, а переможець за підсумками двох поєдинків стане учасником Першої ліги наступного сезону. Перші ігри відбудуться 1 червня, а матчі-відповіді команди зіграють 8 червня.
1 червня
16-те місце Першої ліги – 3-тє місце Другої ліги
2-ге місце Другої ліги – 17-те місце Першої ліги
8 червня, матчі-відповіді
3-тє місце Другої ліги – 16 місце Першої ліги
17-те місце Першої ліги – 2-е місце Другої ліги
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