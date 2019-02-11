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Дружина Ікарді розкритикувала Інтер за ставлення до чоловіка

11 лютого 14:51 682 Читать на русском
Дружина Ікарді розкритикувала Інтер за ставлення до чоловіка
Ванда Нара та Мауро Ікарді / Sportevai.it

Ванда Нара, яка є дружиною і водночас агентом капітана міланського Інтера Мауро Ікарді, піддала критиці керівництво "нерадзуррі".

"Щодо продовження контракту я не говорила. Здається, Спаллетті не так зрозумів. Коли з клубу зателефонували мені, то хотілося з'ясувати позиції сторін і обговорити інші речі.

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Мені б хотілося, щоб клуб краще захищав Мауро, тому що іноді з'являються брудні чутки. Інтер є нашом пріоритетом. Ми не поспішаємо, Мауро ще має 2 роки за контрактом, я ніколи не вимагала в клубу продовжувати контракт", – наводить слова Нари Football Italia.

Нагадаємо, нещодавно керманич Інтера Лучано Спаллетті заявив, що боси клубу повинні визначитися щодо майбутнього Мауро Ікарді. Аргентинець у нинішньому сезоні провів 20 матчів у Серії А, в яких забив 9 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Теги
Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія
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