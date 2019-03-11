Дружина Ікарді: Мауро хоче залишитись в Інтері

Дружина та агент Мауро Ікарді Ванда Нара прокоментувала ситуацію навколо аргентинського нападника та Інтера.

"Мауро хоче залишитися в Інтері. Я працюю, щоб він відчував себе добре і помирився з клубом. Ми також вибрали адвоката, який є фанатом Інтера.

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Проблема з коліном не є новиною. Він піклується про себе 24 години на добу. Здоров'я зараз є його пріоритетом, тому що, можливо, він не відчуває себе важливим для команди", – передає слова Нари Tiki Taka.

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Нагадаємо, Ікарді позбавили капітанської пов’язки в Інтері, через що нападник не виступав за італійський клуб з 9 лютого. За офіційною інформацією аргентинця турбує коліно.

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