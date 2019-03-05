Ікарді відмовляється тренуватись з Інтером – відома причина

Нападник Інтера Мауро Ікарді залишається поза грою вже близько місяця.

Мауро Ікарді заявив наставнику Інтера Лучано Спаллетті та медичному штабу клубу, що не тренуватиметься з командою через болі у коліні, повідомляє Football Italia.

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В клубі ситуацію не коментують, але очікується, що найближчим часом Спаллетті проведе особисту зустріч з 26-річним нападником, щоб обговорити його майбутнє в міланському клубі.

Нагадаємо, в Ікарді виникли суперечки з клубом щодо продовження контракту, через це аргентинець залишився без капітанської пов'язки.

В поточному сезоні Серії А Мауро провів 20 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

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