toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ

Ікарді відмовляється тренуватись з Інтером – відома причина

11:34 812 Читать на русском
Ікарді відмовляється тренуватись з Інтером – відома причина
Мауро Ікарді / Фото AP

Нападник Інтера Мауро Ікарді залишається поза грою вже близько місяця.

Мауро Ікарді заявив наставнику Інтера Лучано Спаллетті та медичному штабу клубу, що не тренуватиметься з командою через болі у коліні, повідомляє Football Italia.

Інтер розглядає можливість обміну Ікарді на Лукаку, – Mirror

В клубі ситуацію не коментують, але очікується, що найближчим часом Спаллетті проведе особисту зустріч з 26-річним нападником, щоб обговорити його майбутнє в міланському клубі.

Нагадаємо, в Ікарді виникли суперечки з клубом щодо продовження контракту, через це аргентинець залишився без капітанської пов'язки.

В поточному сезоні Серії А Мауро провів 20 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

Дружина Ікарді плакала на телебаченні: Маротта подзвонив у прямий ефір, а фанати Інтера зробили жорстоку заяву

Теги
Інтер Інтер Італія Мауро Ікарді Мауро Ікарді Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
51
хв
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук