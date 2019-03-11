Жена Икарди: Мауро хочет остаться в Интере

Жена и агент Мауро Икарди Ванда Нара прокомментировала ситуацию вокруг аргентинского нападающего и Интера.

"Мауро хочет остаться в Интере. Я работаю, чтобы он чувствовал себя хорошо и помирился с клубом. Мы также выбрали адвоката, который является фанатом Интера.

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Проблема с коленом – не новость. Он заботится о себе 24 часа в сутки. Здоровье сейчас является его приоритетом, потому что, возможно, он не чувствует себя важным для команды", – передает слова Нары Tiki Taka.

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Напомним, Икарди лишили капитанской повязки в Интере, из-за чего нападающий не выступал за итальянский клуб с 9 февраля. По официальной информации аргентинца беспокоит колено.

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