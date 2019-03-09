Ікарді залагодив конфлікт з керівництвом Інтера

Конфілкт нападника "нерадзуррі" Мауро Ікарді з керівництвом Інтера вичерпаний.

Мауро та його представник у п'ятницю зустрілися зі спортивним директором Інтера Джузеппе Мароттою та вирішили усі конфліткні питання, які непокоїли сторони останнім часом, стверджує Goal.

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Повідомляється, що аргентинець хоче стабілізувати стосунки з одноклубниками та головним тренером Лучано Спалетті, та повернутися в основний склад команди. Втім, точної дати повернення Мауро у першому команду Інтера наразі немає, адже аргентинець травмований.

Востаннє Ікарді з'являвся у складі міланської команди 9 лютого. За місяць конфлікту Інтер встиг позбавити Мауро капітанської пов'язки через те, що той відмовлявся підписувати новий контракт. Останні тижні гравець тренувався індивідуально.

Очікується, що повернення форварда може відбутися вже 17 березня, коли Інтер буде протистояти Мілану.

В поточному сезоні Серії А Мауро провів 20 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

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