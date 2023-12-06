Головний тренер Жирони Мічел оприлюднив заявку на зустріч проти Оріуели в 1/32 Кубка Іспанії.

Наставник каталонців включив у заявку на кубковий матч 20 гравців. Про це повідомляє прес-служба в клубних соцмережах.

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Півзахисник Віктор Циганков матиме шанс зіграти проти Оріуели в Кубку Іспанії, а ось Артема Довбика спіткала інша доля. Український форвард не потрапив до заявки на цей матч. Наставник каталонців вирішив залишити Артема відпочивати. Також отримали вихідний Ерік Гарсія, Іван Мартін, Гассаніга, Давід Лопес, Алейш Гарсія, Блінд. Борха Гарсія та Еррера – травмовані.

Нагадаємо, що Жирона зіграє проти Оріуели в четвер, 7 грудня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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