Після скандалу, який розгорівся навколо матчу Металіст – Кремінь, тест на детекторі брехні пройшли воротар Кременя Арсеній Коркодим, головний тренер корманди Ігор Климовський та директор клубу Андрій Філь, повідомив Володимир Звєров у програмі Звєров Профутбол.

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"Поліграф показав, що воротар та всі особи, яких перевіряли, не є винними. Згідно з результатами перевірки вони говорили правду. Коркодим, аби не було ніяких домислів, висловив бажання ще раз пройти детектор брехні ще й в УАФ. І вже, наскільки я розумію, він поговорив попередньо з УАФ", – поділився журналіст.

Додамо, що почалась перевірка за фактом можливого впливу (маніпулювання) на результат матчу Першої ліги між Металістом та Кременем, у якому харків'яни здобули вольову перемогу. Питання викликав один із пропущених м'ячів Коркодимом.

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