Форвард Руха Ілля Квасниця прокоментував інсайд Віктора Вацка, який заявляв про інтерес з боку Жирони до українця.

– Мною цікавляться в Іспанії? Не знаю. Я про це вперше чую.

– Якщо прикинути гіпотетично, вам був би цікавий такий варіант продовження кар'єри?

– Зараз я повністю сконцентрований на виступах за Рух.

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– Від керівництва не було інформації, що вами хтось цікавився?

– Ні, – сказав Квасниця в коментарі сайту Sport-Express.

Нагадаємо, декілька днів тому український журналіст Віктор Вацко повідомив, що в Жироні розглядають Квасницю спадкоємцем Віктора Циганкова.

Квасниця в поточному сезоні відіграв за Рух 18 матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач. Угода форварда з Рухом чинна до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює Іллю в 400 тисяч євро.

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