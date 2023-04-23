Форвард збірної України Артем Довбик вже влітку може перебратися до турецької Суперліги.

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик знову зацікавив Трабзонспор, повідомляє Karadeniz Gazetesi.

"Все тільки починається": Довбик – про шанси СК Дніпро-1 на чемпіонство після поразки Зорі

"Бордово-сині" раніше вже намагались підписати українського футболіста, однак переговори завершувались невдачею. За інформацією джерела, після нещодавньої поразки від Сівасспора (1:4) новоспечений наставник Ненад Б'єліца мав серйозну розмову з босами клубу, під час якої обговорив варіанти підсилення складу на наступний сезон.

Було визначено три пріоритетні кандидатури. Першим у шорт-листі Трабзонспора став Артем Довбик. Також хорватський фахівець хотів би бачити у своїй команді словенського півзахисника Міху Зайца і воротаря Бешикташа Ерсіна Дестаноглу.

У турецькому клубі сподіваються, що цього разу домовитись буде легше, адже контракт українця з СК Дніпро-1 спливає 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за дніпрян 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 23 голи і віддав 5 асистів. Форвард з 18-ма голами лідирує у гонитві бомбардирів УПЛ. Transfermarkt оцінює його в 11 млн євро.

До слова, чинний чемпіон Туреччини після 29-ти турів йде у турнірній таблиці п'ятим і відстає від лідера – Галатасарая – на 21 очко.

Костишин асистом допоміг своїй команді перемогти у США – відео геніальної передачі через півполя