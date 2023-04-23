США, USL, Чемпіоншип, 7-й тур

Ель Пасо Локомотив – Піттсбург – 2:0

Голи: Петровіч, 39, Соліньяк, 69

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Ель Пасо Локомотив здобув вже третю перемогу в поточному сезоні. Приємно, що до неї безпосередньо приклав свою ногу та інтелект український півзахисник Денис Костишин. Наш земляк організував гол своєї команди наприкінці першого тайму. 25-річний хавбек віддав довгу діагональну передачу через півполя на лінію штрафного майданчика на Петара Петровіча, і швед легко прошив голкіпера.

По перерві господарі закріпили свій успіх ще одним голом, і після цього українця замінили (на 72-й хвилині). Цікаво, що Денис настільки переживав за свою команду, що примудрився отримати жовту картку вже за межами поля.

Після 7-ми турів Ель Пасо в турнірній таблиці Західної конференції йде шостим, набравши 10 очок. У доробку Костишина у поточному сезоні 1 гол і 1 асист за 7 матчів.

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