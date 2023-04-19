Трабзонспор на своєму офіційному сайті підтвердив, що розглядав на посаду нового наставника трьох кандидатів, і в підсумку зробив вибір на користь Б’єліци. Повідомляється, що інші тренери були готові розглянути пропозицію тільки влітку, оскільки "не хотіли брати на себе відповідальність під час сезону".

Біліч, якого пов'язували зі збірною України, близький до призначення наставником чемпіона Туреччини

Таким чином, у Славена Біліча відпав один з основних варіантів продовження тренерської кар'єри. Раніше хорватського фахівця пов'язували з роботою в збірній України.

Після 28 зіграних матчів у чемпіонаті Туреччини Трабзонспор посідає 6 місце в турнірній таблиці. У минулому сезоні команда стала чемпіоном країни.