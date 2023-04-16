"Звісно, що усі трішки засмучені, але вся боротьба ще попереду. Гра була за шість очок і, нажаль, ми її програли. Припустилися двох помилок і за це поплатилися перемогою у матчі.

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Що сказав головний тренер після матчу? Нічого. Повторюю, усі засмучені, але попереду ще дев'ять ігор, тому все тільки починається.

Що пішло не так у Рубчинського? Валентин – молодий хлопець з великим потенціалом, але у нього іноді бувають якісь ігри, коли він десь випадає. У матчі з Зорею він припустився помилки під час другого гола, коли міг віддати передачу. Але ж він працює, і вважаю, що з досвідом все до нього буде приходити і він виросте в гарного гравця", – цитує Довбика офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, підопічні Олександра Кучера у принциповому матчі поступились Зорі (1:2) і дозволили луганцям наблизитись на відстань двох очок.

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