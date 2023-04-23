Форвард сборной Украины Артем Довбик уже летом может перебраться в турецкую Суперлигу.

Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик снова заинтересовал Трабзонспор, сообщает Karadeniz Gazetesi.

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"Бордово-синие" ранее уже пытались подписать украинского футболиста, однако переговоры завершались неудачей. По информации источника, после недавнего поражения от Сивасспора (1:4) новоиспеченный наставник Ненад Бьелица имел серьезный разговор с боссами клуба, во время которого обсудил варианты усиления состава на следующий сезон.

Было определено три приоритетные кандидатуры. Первым в шорт-листе Трабзонспора стал Артем Довбик. Также хорватский специалист хотел бы видеть в своей команде словенского полузащитника Миху Зайца и вратаря Бешикташа Эрсина Дестаноглу.

В турецком клубе надеются, что на этот раз договориться будет легче, ведь контракт украинца с СК Днепр-1 истекает 31 декабря 2023 года.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за днепрян 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 5 ассистов. Форвард с 18-ю голами лидирует в гонке бомбардиров УПЛ. Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

К слову, действующий чемпион Турции после 29-ти туров идет в турнирной таблице пятым и отстает от лидера – Галатасарая – на 21 очко.

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