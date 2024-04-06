Прес-служба Жирони у своїх соціальних мережах опублікувала відео, на якому Артем Довбик і Віктор Циганков змагаються між собою, відшліфовуючи філігранність передач. Українці почергово намагалися відправити м'яч з лінії воріт на 11-метрову точку (за аналогією гольфу, коли м'ячиком треба потрапити у лунку).

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На жаль, нікому з наших земляків так і не вдалось на 100% впоратись з завданням, однак перемогу присудили Циганкову – після його ударів м'ячі були ближчими до точки, ніж після спроб Довбика. Артем лаконічно пояснив свою поразку словами: "Це не моя вправа".

До слова, українці регулярно влаштовують подібні челенджі. З останніх – перемога екс-нападника СК Дніпро-1 у спробах реалізувати якомога більше ударів з нульового кута.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 7 асистів. У доробку Циганкова 6 м'ячів та 4 результативні передачі у 28 поєдинках.

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