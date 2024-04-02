В останньому турі Ла Ліги Артему Довбику все ж вдалося перервати семиматчеву гольову засуху у чемпіонаті Іспанії. Українець двічі відзначився у воротах Бетіса (3:2), завдяки чому зумів очолити список найкращих бомбардирів Прімери – Артем випереджає Джуда Беллінгема завдяки кращому показнику асистів (5).

Віктор Циганков також розпочинав з перших хвилин і був одним з найкорисніших на полі – саме він став режисером атаки, під час якої Довбик оформив дубль. Очікувано у старті Реала проти Атлетіка з'явився Андрій Лунін – матч проти басків став 9 сухим поєдинком для українця у цьому сезоні (2:0). На жаль, невдало завершився для Романа Яремчука вихід проти Мальорки – 16 хвилин ціною у тривале відновлення після травми. Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".