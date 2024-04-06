Пресс-служба Жироны в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором Артем Довбик и Виктор Цыганков соревнуются между собой, отшлифовывая филигранность передач. Украинцы поочередно пытались отправить мяч с линии ворот на 11-метровую точку (по аналогии гольфа, когда мячиком надо попасть в лунку).

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К сожалению, никому из наших земляков так и не удалось на 100% справиться с задачей, однако победу присудили Цыганкову – после его ударов мячи были ближе к точке, чем после попыток Довбика. Артем лаконично объяснил свое поражение словами: "Это не мое упражнение".

К слову, украинцы регулярно устраивают подобные челленджи. Из последних – победа экс-нападающего СК Днепр-1 в попытках реализовать как можно больше ударов с нулевого угла.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов. В активе Цыганкова 6 мячей и 4 результативные передачи в 28 поединках.

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