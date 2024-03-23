Довбик та Циганков зійшлись у челенджі на тренуванні Жирони – впевнена перемога Артема
Гравці Жирони Віктор Циганков та Артем Довбик позмагались в цікавому змаганні на тренуванні іспанського клубу.
Жирона в своєму Instagram виклала відеоролик невеликого змагання між Циганковим та Довбиком – українці мали забити якомога більше ударів з нульового кута.
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У кожного з гравців було по 6 спроб. Віктор забив двічі, ще один раз поцілив у стійку, а ще тричі пробив повз. У Артема вийшло набагато краще – аж 5 вдалих спроб. Вочевидь, відео було зняте, ще коли Довбик та Циганков перебували у розташуванні Жирони.
Наразі обидва гравці перебувають у розташуванні збірної України. Циганков пропустив гру проти Боснії і Герцеговини, оскільки не відновився від пошкодження, а Довбик забив переможний гол.
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