Гравці Жирони Віктор Циганков та Артем Довбик позмагались в цікавому змаганні на тренуванні іспанського клубу.

Жирона в своєму Instagram виклала відеоролик невеликого змагання між Циганковим та Довбиком – українці мали забити якомога більше ударів з нульового кута.

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У кожного з гравців було по 6 спроб. Віктор забив двічі, ще один раз поцілив у стійку, а ще тричі пробив повз. У Артема вийшло набагато краще – аж 5 вдалих спроб. Вочевидь, відео було зняте, ще коли Довбик та Циганков перебували у розташуванні Жирони.

Наразі обидва гравці перебувають у розташуванні збірної України. Циганков пропустив гру проти Боснії і Герцеговини, оскільки не відновився від пошкодження, а Довбик забив переможний гол.

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