Прес-служба Жирони запустила голосування за найкращого гравця команди у березні.

Шевченко душить Довбика в обіймах: Жирона оригінально підійшла до українського рекорду

На нагороду претендують Артем Довбик, Савіо, Ерік Гарсія та Крістіан Порту.

Нагадаємо, у березні український форвард провів за Жирону 4 матчі, в яких забив 2 голи (у ворота Бетіса). Як наслідок, він з 16-ма м'ячами очолив список бомбардирів Ла Ліги, обійшовши конкурентів (Джуда Беллінгема з Реала і Анте Будіміра з Осасуни) за системою "гол+пас".

Жирона після 30-ти турів йде у турнірній таблиці Прімери на третій сходинці, набравши 65 очок. Від другого місця, на якому нині перебуває Барселона, команда Довбика і Циганкова відстає на 2 пункти.

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