Жирона оголосила заявку на матч проти Мальорки в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Артем Довбик став жертвою брутальних дій Серхіо Рамоса в матчі проти Севільї. До останнього не було відомо, чи зможе зіграти український нападник в кубковому матчі.

Довбик змушує Атлетіко позбутися іншого топ-бомбардира – на українця вішають шалений цінник

Прес-служба Жирони опублікувала заявку на матч проти Мальорки. Мічел включив в неї й Довбика, і Циганкова. Також до основи повертається Ерік Гарсія, утім, він скоріше отримає лише кілька хвилин.

Нагадаємо, Артем Довбик наразі найкращий бомбардир Жирони. Український нападник забив 14 голів і оформив шість асистів у 22 матчах.

Жирона зіграє проти Мальорки в 1/4 Кубка Іспанії 24 січня. Початок матчу о 20:30 за київським часом.

Хет-трик Довбика і гол Циганкова повернули Жирону на вершину – українці розбили Севілью та знищили Рамоса