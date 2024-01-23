Довбик дізнався свою долю на матч Кубка Короля – Жирона анонсувала повернення ключового гравця
Жирона оголосила заявку на матч проти Мальорки в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.
Артем Довбик став жертвою брутальних дій Серхіо Рамоса в матчі проти Севільї. До останнього не було відомо, чи зможе зіграти український нападник в кубковому матчі.
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Прес-служба Жирони опублікувала заявку на матч проти Мальорки. Мічел включив в неї й Довбика, і Циганкова. Також до основи повертається Ерік Гарсія, утім, він скоріше отримає лише кілька хвилин.
Нагадаємо, Артем Довбик наразі найкращий бомбардир Жирони. Український нападник забив 14 голів і оформив шість асистів у 22 матчах.
Жирона зіграє проти Мальорки в 1/4 Кубка Іспанії 24 січня. Початок матчу о 20:30 за київським часом.
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